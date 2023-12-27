Какими будут электро-тарифы в Алтайском крае в 2024 году и зачем ввели диапазоны потребления

Насколько возрастет плата за свет
Итак, в первом полугодии 2024 года тариф на электричество не изменится – платить будем, как в 2023 году. С 1 июля цена возрастет на 9%.
Тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края (за киловатт-час)
|
Категория потребителей
|
До 1 июля 2024 года
|
С 1 июля 2024 года
|
Увеличение
|
Городское население без электроплит
|
5,10 рублей
|
5,56 рублей
|
+9%
|
Городское население с электроплитами
|
4,15 рублей
|
4,53 рубля
|
+9,16%
|
Сельское население
|
3,98 рублей
|
4,34 рубля
|
+9%
Это значит, что при потреблении в 300 квт-часов в месяц платеж за свет увеличится на 108-138 рублей.
Вся информация о новых тарифах опубликована в решении управления по госрегулированию цен и тарифов от 30 ноября 2023 года №280 (подробно с ним можно ознакомиться здесь).
Что за новшество введено в документе
Между тем, в этом же документе появилось несколько новых граф, которых раньше не было.
Теперь тарифы дифференцировали по диапазонам объемов потребления электроэнергии - от первого до третьего. И вот с 1 июля потребители из второго и третьего диапазонов будут платить за киловатт-часы намного больше, чем из первого, базового.
Например, для населения с электроплитами тариф для первого диапазона - 4,15 рублей за киловатт-час (см. в нашей табличке). Для второго диапазона - уже 5,48 рублей, то есть +21% к базовому. А для третьего – 7,03 рубля, то есть + на 28% больше, чем для второго.
Сколько надо нажечь электричества, чтобы уложиться в базовый тариф? Первый диапазон - это до 10 980 киловатт-часов включительно (в месяц). Во второй входит потребление от 10 980 до 14 640, в третий – более 14 640 киловатт-часов.
Кого не коснутся дифференцированные тарифы
Судя по разъяснениям ФАС, регионы настроили установить первый диапазон так, чтобы семьи могли удовлетворять все бытовые потребности, оплачивая свои киловатт-часы по базовым тарифам.
О том, что первый диапазон достаточно емкий, говорят и эксперты из других регионов – а такие дифференцированные тарифы в 2024 году введены не только в Алтайском крае.
«Если в доме отопление газовое, центральное или дровяное, то этого норматива (в Подмосковье в первый диапазон входит потребление до 11 160 кВт-часов. - Прим. Altapress.ru) хватит с 10-кратным запасом. Среднее потребление частного дома площадью 150 кв. метров составляет от 500 до 1000 кВт-часов в месяц. Если дом отапливается электричеством, расход в зимние месяцы может составить от 3 до 5 тыс. кВт-часов», - подсчитал Федор Мезенцев, специалист по дачному законодательству и лидер общественного движения «Народный сад» в интервью "МК".
Кроме того, решением управления по тарифам №280 отдельно выделены категории, которые будут платить по базовому тарифу независимо от объема, без ограничений.
Это многодетные семьи (более трех детей) и случаи потребления электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах.
Кого коснутся повышенные тарифы
Тему привязки электро-тарифа к объему потребления стали активно обсуждать в 2021 году. Поправок добивались энергетики: они жаловались на бурное развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе, писал тогда "Коммерсантъ".
При сером майнинге потребляется значительный объем электроэнергии по тарифам для населения, которые ниже, чем для предприятий. По сути более низкий тариф субсидируется прочими потребителями - бизнесом и бюджетными организациями.
В 2022 году у регионов появилась возможность применять дифференцированные тарифы для населения, привязанные к объему потребления, писал «Интерфакс».
Так что повышенные тарифы , утвержденные для второго-третьего диапазонов, должны коснуться только тех, кто "злоупотребляет электроэнергией" - потребляет ее существенно выше среднего значения по региону: для майнинга крипты и в коммерческих целях.
Насколько подрастут коммунальные платежи в 2024 году
В любом случае, предельный индекс роста платы граждан за набор коммунальных услуг - 14,2% (с 1 июля). Этот ограничитель установлен для всех муниципалитетов региона губернатором Алтайского края (подробно – здесь).
При этом краевые власти заверили, что в среднем по Алтайскому краю коммунальный платеж увеличится не более чем на 9,3%. Это установлено распоряжением правительства России.
Подробные объяснения по поводу введения дифференцированных тарифов профильное управление пока не предоставило, altapress.ru направил официальный запрос.