Какие стройматериалы потребуются для ремонта ванной комнаты

Многих людей пугает даже мысль о том, чтобы начать ремонт в ванной комнате, но эта работа может стать интересной и увлекательной задачей. Необходимо продумать не только дизайн, но и знать, какие необходимы строительные материалы и инструменты и в каком количестве. При проведении ремонта важно рассчитать количество материалов, необходимых для реализации вашей задумки. Такой расчет поможет определить, сколько средств необходимо выделить на ремонт, а также спланировать процесс ремонта. Можно считать вручную, а можно воспользоваться бесплатными онлайн-стройкалькуляторами, например, stroykalkulyator.ru или другими, которые вы сможете найти. Кроме того, точный расчет количества необходимых материалов позволит сэкономить время и ресурсы в долгосрочной перспективе.

Виды материалов

Какие же материалы следует включить в план закупки для ремонта ванной комнаты? Все материалы грубо можно разделить на три группы, функциональные, вспомогательные и интерьерные. К функциональным материалам, которые следует учитывать при планировании ремонта ванной комнаты, относятся сантехника (в комплекте), освещение и плиточная облицовка. К вспомогательным материалам относиться все, что обеспечивает базу для последующей отделки. К интерьерным материалам относятся дополнительные шкафы, тумбы и другая мебель.

Сантехника

Сантехника является неотъемлемой частью любого ремонта ванной комнаты и включает в себя такие элементы, как раковины, унитазы, ванны, душевые кабины. Разнообразные сантехнические изделия можно приобрести как в специализированных интернет-магазинах, маркетплейсах или в розничных строительных магазинах. В настоящее время ассортимент сантехники довольно широк как в плане цены, так и качества. Сейчас можно за разумные деньги приобрести довольно хорошие изделия.

Освещение

При ремонте ванной комнаты следует также обратить внимание на освещение, которое способствует созданию определенной атмосферы и задать нужный тон. На что обратить внимание? Главное, чтобы осветительные приборы имели достаточную герметичность и не имели прямого доступа к влаге, так как ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, а всем известно, электричество и вода опасное сочетание. В качестве элементов освещения можно выбрать точечные светильники (но для этого придется делать подвесной потолок из металлических реек) или оставить штатное, просто приобретя красивый плафон.

Для успешного ремонта ванной комнаты необходимо продумать какие необходимы строительные материалы и инструменты и в каком количестве. Фото предоставлено компанией «Главстройкомплект».

Плиточная облицовка

Плитка — это завершающий штрих в ремонте ванной комнаты, будь то керамическая плитка на стенах или на полу, использование плитки помогает создавать общую тематику помещения, придать ему определенный стиль. Кроме того плитка выполняет защитные функции, предотвращает попаданию влаги на пол и стены. Сейчас в продаже имеется просто огромный выбор плитки на любой кошелек, что позволяет придать своему помещению строгую индивидуальность. При покупке плитки старайтесь брать изделия из одной партии, подбирать размер соответствующий размеру помещения, например очень большая напольная плитка не очень смотрится в очень маленькой комнате и делает ее еще меньше.

Вспомогательные материалы

Как уже говорили, вспомогательные материли это все то, что обеспечивает надежную основу для последующей отделки и установки оборудования. Включают в себя плиточный клей, затирку для швов, грунтовку, гидроизоляционные материалы, наливные полы. Мы не будем давать отдельные рекомендации потому что это займет много времени, но скажем в общих чертах, что выбирать нужно проверенные марки, материалы должны быть обязательно влагостойкими и при выборе смеси покупайте с запасом прочности. Например, клей для плитки лучше брать классом С1, вместо C0. Наличной пол только на цементной основе, затирку лучше брать для фасадов.

Мебель

В дополнение к этим материалам для ремонта ванных комнат можно установить шкафы, например, тумбы под раковину, шкафы для разных мелочей и прочие, которые помогут завершить обустройство любой современной роскошной ванной комнаты. При выборе мебели обязательно обращайте внимание на ее защищенность от влажности, если это ДСП или МДФ, то ни должны иметь специальную пропитку и покрытие, которое предотвращает попадание влаги и препятствует ее впитыванию.

Если вы заранее спланируете все свои потребности, продумаете все материалы, дизайн и функциональность, это позволит не только оправдать все дизайнерские решения, но и уложиться в бюджет. Надеемся, мы вам немного помогли разобраться в этом вопросе.