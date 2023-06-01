Как восполнить запас Омега-3 в организме

Нет секрета вечной молодости. Невозможно остановить процесс старения организма, но можно его замедлить. Сегодня используются различные методы аппаратной косметологии, профессиональные линейки косметических средств. Но важное значение в борьбе за красоту и молодость играют питательные вещества и минералы, витамины, которые поступают в организм. Они улучшают состояние кожи и волос, ускоряют процессы регенерации и обновления клеток.

Один из наиболее важных компонентов, который стоит на страже красоты и молодости, это полиненасыщенная жирная кислота Омега-3. Она в большом количестве содержится в мясе рыбы, в льняном и оливковом масле. Не всегда вместе с продуктами кислота поступает в необходимом количестве. Восполнить запас позволяют дополнительные добавки, выбор которых сегодня достаточно большой, например, здесь https://uniforcehealth.ru/shop/bads/omega/omega-3-fish-oil-1000-mg/. При подборе биологически активной добавки нужно учитывать особенности организма, возраст. Лучшее решение – проконсультироваться с врачом. Он поможет не только подобрать оптимальный состав, но и составит курс с рассчитанной суточной дозой.

В чем польза Омега-3 для организма

Эта полиненасыщенная жирная кислота участвует во многих процессах. Но если рассматривать важность элемента с точки зрения поддержания красоты и молодости, то стоит отметить следующие важные моменты:

очищение организма посредством выведения холестерина;

замедление процесса старения кожи посредством укрепления структуры клеток;

ускорение процесса регенерации внутренних органов;

укрепление волос и ногтей;

улучшение состояния волос.

Отдельно стоит остановиться на таком пункте, как улучшение состояния кожи. В достаточном количестве Омега-3 способствует замедлению естественного процесса старения. Это обусловлено тем, что стенки клеток становятся более устойчивыми к воздействию со стороны неблагоприятных факторов. Дополнительно полиненасыщенная жирная кислота позволяет дольше удерживать влагу внутри клеток, поэтому даже появившиеся возрастные морщины со временем разглаживаются и исчезают. Посредством устранения дефицита Омега-3 устраняется шелушение мягких тканей. Кожа становится более увлажненной, гладкой и сияющей.