Как выгодно купить билет на электричку по Сибири с выгодой до 20%

Уже более двух месяцев билеты на пригородные электропоезда в Сибири можно купить с выгодой: пассажиры могут вернуть до 40 рублей с каждой поездки. Акция продлится до 31 декабря 2023 года включительно.

Жители пяти сибирских регионов, а именно Алтайского и Красноярского краев, Омской и Новосибирской областей и Кузбасса, смогут вернуть до 20% в виде кешбэка за проезд, а это до 40 рублей за один билет.

Воспользоваться акцией довольно просто: первым делом нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!». Потом билет необходимо оплатить через Систему быстрых платежей (СБП).

Российские железные дороги. Фото предоставлено компанией «РЖД».

Пассажир сам может выбрать самый удобный для себя способ оплаты. Например, через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, при покупке у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие — сделать это через СБП.

Сначала списывается полная стоимость за билет, однако в течение трех дней на счет возвращается кешбэк. Если покупать несколько билетов одновременно, кешбэк приходит не за каждый в отдельности, а за всю покупку сразу. То есть скидка все равно составит не более 40 рублей. А вот в месяц один пользователь может сэкономить до 1 тыс. рублей.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт рассказали о промежуточных результатах акции. По данным специалистов, пассажиры электричек, которые расплачиваются за поездки через Систему быстрых платежей, сэкономили уже более 27,5 миллионов рублей. Оплата через СБП появилась в приложении «РЖД-Пассажирам» в апреле этого года. Постепенно ее внедрят в пунктах продажи ППК и на переносных контрольно-кассовых аппаратах, которые используют в пригородных поездах. Со временем пассажиры смогут выбирать наиболее комфортный для себя способ оплаты, отмечает начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин.

Узнать подробнее о предложении можно на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Российские железные дороги. Фото предоставлено компанией «РЖД».

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