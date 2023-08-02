Как выбрать тренч на осень 2023 года

Уже совсем скоро в средней полосе России наступит осень, дождливые дни и слякоть. Поэтому необходимо заранее подготовиться, чтобы встретить осень в новой, а главное, тёплой одежде. В современных магазинах мы можем встретить очень большое разнообразие пальто, плащей, курток и прочей верхней одежды, которую принято носить в наших климатических условиях осенью или весной.

И каждый из вышеперечисленных видов одежды, конечно же, имеет свои особенности и преимущества. Но сегодня мы хотим поговорить о такой незаменимой вещи в осенне-весеннем гардеробе, как тренч. Далее мы рассмотрим особенности классических тренчей, а также расскажем вам, где купить качественный тренч в г. Москва.

Тренч бренда MATU. Фото предоставлено ИП Матюшина Т. П.

Какие тренчи будут модными в этом году

Каждый сезон или в период межсезонья дизайнеры представляют одежду, которая будет актуальна в следующем сезоне. И если некоторые варианты относятся больше к разряду высокой моды, отличаясь вычурными формами или необычной цветовой гаммой, то другие являются более пригодными к носке в повседневной жизни. Если Вы не уверены в том, что экстравагантный тренч будет Вам нравиться в течение хотя бы одного сезона, то мы рекомендуем сделать свой выбор в пользу более классических вариантов, которые в дальнейшем Вы сможете дополнить яркими аксессуарами или обувью по своему вкусу.

В этом сезоне будут актуальными тренчи в базовой цветовой палитре: черный, тёмно-синий, бежевый, белый, а также в более яркой: фуксия, зелёный, серый, бутылка. Также некоторые варианты тренчей могут комплектоваться трендовой косынкой в цвет или иметь затяжку вместо стандартного пояса.

В любом случае выбирать одежду для себя необходимо, как говорится, сердцем. Только в таком случае она будет приносить Вам удовлетворение и чувство комфорта

Тренч бренда MATU. Фото предоставлено ИП Матюшина Т. П.

Где купить тренч в Москве с примеркой

Тренч поистине является “королем” верхней осенней одежды. Поэтому к его выбору стоит отнестись с особым вниманием. И самое главное, на что необходимо обращать внимание при покупке — качество материала, используемого для пошива тренча. Если же Вы не слишком хорошо разбираетесь в видах ткани, то лучше довериться проверенному бренду, который использует для производства своей одежды лучшие ткани. Например, бренд MATU предлагает купить тренч в Москве в собственном шоуруме или на официальном сайте MATU с доставкой.

Выбирая одежду от MATU (Мэтью), вы можете быть уверенными в высоком качестве, как пошива, так и самих тканей. Ведь дизайнеры данной марки работают с лучшим поставщиками России.