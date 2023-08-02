Как выбрать горный велосипед

Горные велосипеды отличаются надежностью, универсальностью и широким разнообразием моделей. Их используют для прогулок по выходным, езде по пересеченной местности и даже для участия в полноценных спортивных турах. Неплохо сэкономить можно, если купить велосипед в Минске с доставкой по России (в том числе, в Алтайский край). Об особенностях выбора расскажем ниже.

Тип амортизации

По этому признаку велосипеды для гор делятся на два вида: двухподвесные и хардтейлы. У первых амортизация присутствует и спереди, и сзади, у вторых — только в передней части.

Хардтейлы считаются более универсальными: они подходят и для прогулок по выходным, и для дальних поездок. Также обычно за счет простоты конструкции стоят они дешевле. Чаще всего их выбирают новички, то есть люди, выбирающие свой первый горный велосипед.

Двухподвесные модели — отличный выбор для бездорожья. С таким велосипедом преодолевать неровные поверхности и различные препятствия гораздо проще. Кроме того, двухподвесы делают езду более комфортной, что особенно важно при длительном нахождении в пути.

Другие критерии выбора

Нельзя сказать, что одна модель горного велосипеда плохая, а другая хорошая. Связано это с тем, что при выборе важно учитывать множество дополнительных факторов: тип езды, опыт водителя, рост и вес человека, управляющего двухколесным транспортом и т.д.

На что обратить внимание при выборе:

тип тормозов: дисковые или ободные. Более «продвинутыми» считаются дисковые, но для новичков и тех, кто не хочет переплачивать, подойдет и второй вариант;

тип подвески: длинноходная, короткоходная или регулируемая. Последняя считается оптимальным вариантом;

диаметр колес. Здесь все зависит от роста человека, который будет эксплуатировать транспортное средство;

число скоростей. Чем их больше, тем легче произвести настройку под конкретные условия. Однако новичкам приобретать велосипед с огромным числом скоростей может быть нерационально;

тип амортизатора: воздушный или пружинный. Воздушные легкие и их гораздо проще настраивать, в зависимости от рельефа местности, веса водителя, погодных условий и прочего, благодаря чему они получили максимально широкое распространение. Пружинные не требуют настройки («поставил и забыл»), при этом они мягче и отзывчивее воздушных.

Учитывая максимум критериев, вы легко подберете велосипед, эксплуатировать который будет легко и комфортно.