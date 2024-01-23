Как сэкономить 30-40% на организации похорон в Петербурге

Организация похорон близкого человека — тяжелое испытание для родных и близких. К сожалению, в наши дни стоимость ритуальных услуг в Санкт-Петербурге довольно высока. Многие семьи вынуждены тратить значительные суммы на погребение. Но с помощью грамотного подхода к выбору варианта захоронения, похоронной компании и места захоронения можно сэкономить до 30-40% от общей стоимости похорон.

Организация похорон в Санкт-Петербурге представляет собой многоплановую работу, требующую внимания к мельчайшим деталям и знания тонкостей и нюансов.

Выбор варианта захоронения

Традиционное захоронение в могилу обходится значительно дороже кремации с последующим захоронением урны с прахом в колумбарии. Цена вопроса может отличаться в два и более раз.

К примеру, стоимость кремации в среднем составляет около 25-35 тысяч рублей. А стоимость традиционных похорон с погребением тела в землю начинается от 80-100 тысяч рублей, не считая оплаты места на кладбище и установки памятника.

Для снижения стоимости похорон в Санкт-Петербурге имеет смысл рассмотреть варианты кремации и захоронения урны с прахом на более дешевых кладбищах региона. Выбор кремации позволяет сэкономить семье умершего как минимум 50 тысяч рублей.

Выбор похоронной компании и услуг

В Санкт-Петербурге работает более 300 ритуальных компаний. Цены на одни и те же услуги у разных агентств могут отличаться в разы.

Например, кремация с организацией похорон по низким ценам обойдётся от 25 до 40 тысяч рублей. А в крупных федеральных компаниях с широким спектром дополнительных опций — все 80-120 тысяч рублей за тот же набор услуг.

Чтобы сэкономить, рекомендуется:

Сравнить цены в 5-10 ритуальных агентствах региона и выбрать оптимальное соотношение цена/качество;

Отказаться от дополнительных опций вроде оформления залов прощания, траурного транспорта, поминальных обедов;

Рассмотреть вариант частичной или полной самостоятельной организации похорон.

Такой подход поможет сократить расходы на 20-30% от запрошенной похоронной компанией суммы.

Как показывает анализ рынка, стоимость ритуальных услуг в Санкт-Петербурге может разниться в разы в зависимости от уровня обслуживания и перечня предоставляемых опций.

Выбор места захоронения

Стоимость приобретения участка на кладбище также влияет на общую сумму расходов на похороны:

Стоимость участков на кладбищах Санкт-Петербурга в черте города значительно выше, чем на мемориальных комплексах в Ленобласти и других пригородах. Разница может достигать десятков тысяч рублей.

Если транспортировка тела умершего в другой населенный пункт финансово приемлема для родственников, имеет смысл похоронить его на родине. В малых городах цены на кладбищах ниже.

Так, приобретение участка под захоронение урны с прахом на Южном кладбище Петербурга обойдётся минимум в 40-50 тысяч рублей. А на мемориальных комплексах Ленобласти — от 15 до 30 тысяч.

Источник: https://spbgorritual.ru/

ООО "Городская ритуальная служба"

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