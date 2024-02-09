Как организовать ребёнку отличный праздник

Первый выпускной — главное событие в жизни каждого ребенка! Чтобы сделать этот праздник незабываемым, проведите его в «Весёлкино».

«Весёлкино» приглашает провести выпускные из детского сада и начальной школы. Источник: ИП Гордейчик В.А.