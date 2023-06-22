Как получить квоту на бесплатную процедуру по банкротству

Как уже известно, по регионам России запустили социальный проект «Бесплатное банкротство», чтобы помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компаний по процедуре банкротства.
Несмотря на экономические сложности, число выданных кредитов растёт, что требует усиленной защиты прав заёмщиков. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что банки дополнительно взыскивают с граждан по уже уплаченным суммам основного долга проценты за период, когда долг был взыскан и фактически погашен. В такой ситуации малообеспеченному гражданину проще признать свою финансовую несостоятельность.
Право на списание долгов регулируется Федеральным законом о банкротстве физлиц, точнее, главой X ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».
На получение квоты приоритет имеют пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.
Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, отвечающие следующим критериям:
- наличие долговых обязательств перед банками, МФО и третьими лицами (за исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);
- отсутствие в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья без ипотеки), в том числе отсутствие операций по реализации такого имущества в последние три года;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических преступлений;
- в отношении гражданина в течение предшествующих пяти лет не завершилась процедура реализации имущества или не прекращалось производство по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
Услуги компании заключаются в осуществлении следующих юридических действий в рамках заключаемого с клиентом договора:
- Консультация по первичным документам заказчика;
- Правовой анализ документов, предоставленных заказчиком (ФПА);
- Сбор пакета документов (за исключением документов, которые имеются лично у заказчика, или их получение требует личного участия заказчика);
- Подготовка заявления о признании гражданина банкротом;
- Предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;
- Подготовка списка кредиторов;
- Переговоры с кредиторами;
- Подготовка списка имущества должника;
- Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом;
- Направление копий заявления о признании гражданина банкротом с приложениями всем кредиторам (взыскателям) заказчика;
- Направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд в соответствии с условиями договора;
- Сопровождение в суде до признания заказчика банкротом и введение в отношении заказчика любой из процедур согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- Сопровождение заказчика в суде после признания последнего банкротом в течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например, мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости)).
В рамках социального проекта «Бесплатное банкротство» компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги.
Стоимость услуг компании для клиента составит 0 рублей.*
Подать заявку на социальный проект «Бесплатное банкротство» можно тут Получить квоту или позвони по номеру: +7 385 223 0034
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На основании ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и положения Компании «ЕЦЗ» «Социальное банкротство».
* Не распространяется на обязательные расходы в процедуре. Не оферта. Срок реализации проекта: 11.01.2023 г. – 31.12.2023 г.