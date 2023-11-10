Как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг «Алтайэнергосбыта»

Получать кешбэк за оплату коммунальных услуг «Алтайэнергосбыта» — это просто!

Чтобы стать участником акции, нужно совершить всего пару несложных действий:

перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы, активируйте акцию на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет!)», на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт»;

оплачивайте коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.com или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в магазине приложений на вашем смартфоне.

Готово! Кешбэк в размере 1% будет начислен рублями прямо на карту или счёт автоматически.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт». Срок проведения акции с 15.06.2022 г. до 31.12.2023 г. Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: clck.ru/qi8BB.

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.