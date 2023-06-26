27 июня
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Потребитель

Как пить пиво в жару, рассказала врач

Врач Зои Уильямс рассказала, как правильно пить пиво в жаркую погоду и что стоит есть на закуску. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на HuffPost.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Уильямс рекомендует в жару избегать обезвоживания и пить больше воды. Ее следует пить даже после употребления пива, так как алкоголь усиливает обезвоживание.

По словам врача, у людей, которые пьют достаточно жидкости, кишечные бактерии более разнообразны.

Летом в качестве закуски к пиву следует отдать предпочтение салатам из фасоли и другим бобовым - они хорошо утоляют голод. Также стоит обратить внимание на малину и клубнику.

С пивом можно есть и орехи, но не соленые - иначе может быстро наступить обезвоживание.

Ранее врач назвали безопасную суточную дозу черешни.

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