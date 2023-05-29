Как оперативно получить квитанцию на оплату коммунальных услуг.

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» доступен круглосуточно. Для получения квитанции за предыдущие месяцы достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.
Список организаций Алтайского края, чьи счета можно скачать онлайн на сайте https://altaiensb.ru/:
- АО «Алтайэнергосбыт»;
- МУП «Волчихинские коммунальные системы» (вода, тепло);
- МУП «Коммунальщик», Славгород;
- МУП «МОКХ», Ключевский район;
- МУП «Райтоп» (вода, тепло), Благовещенский район;
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
- МУП «Третьяковский коммунальщик» (вода, тепло);
- МУП «Энергетик» (вода, тепло), Бийский район;
- ООО «Газпром газораспределение Барнаул»;
- ООО «Диалог», Камень-на-Оби;
- ООО «Коммунальщик», Яровое;
- ООО «Родник», Алейск;
- ООО «Эко-Гарант», Заринск.