Как наладить работу собственной службы такси

Открытие собственной службы такси – дело масштабное, затратное и достаточно длительное. Однако, при желании, реализовать идею – вполне возможно. Предположим, вы запустили бизнес, но пока не вышли на требуемый уровень прибыли. Ниже расскажем, как в раскрутке может помочь разработка приложения для такси, а также некоторые другие «хитрости».