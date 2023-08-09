Как наладить работу собственной службы такси

Как сделать бизнес более успешным?
Если на подготовительном этапе вы подошли к вопросу максимально грамотно и ответственно (составили бизнес-план, точно рассчитали требуемое количество транспорта, грамотно установили цену услуги и т.д.), то работа таксопарка должна стать прибыльной. Но так бывает не всегда, поэтому приходится внедрять дополнительные меры продвижения. Что будет полезно:
- Постоянное поддержание имиджа. Внешний вид и коммуникативность водителей оказывают немаловажное влияние на создание положительного образа таксопарка. Чтобы выделиться, можно изучить работу конкурентов и внедрить что-то новое и «свое». Простой пример: набор фломастеров, альбом для рисования и недорогие конфеты в авто, обслуживающем пассажиров с детьми, практически 100% станет залогом того, что в следующий раз клиент захочет воспользоваться услугами именно вашей компании.
- Простота заказа. Если у перевозчика есть не только телефон, но и мобильное приложение, это существенно упрощает формирование заказа. Заказать программное обеспечение для вашего бизнеса можно на сайте https://soft-taxi.ru/. Стоит оно недорого, но результат весьма ощутим.
- Маркетинговое продвижение. Реклама в интернете, в городе, в общественном транспорте, создание собственного сайта, а также прочие подобные мероприятия повышают узнаваемость компании, а значит, приводят к росту числа заказов.
Важно: не стоит забывать и о диверсификации услуг. Кто-то делает упор на услуги «эконом», но гораздо выгоднее иметь разнообразный парк машин (для бизнеса, для пассажиров с детьми, для путешествующих с большим багажом и т.д.).
Еще несколько полезных советов
Большая часть клиентов любят всевозможные акции и скидки, поэтому неплохим решением будет введение дисконтных скидочных карт. Также хорошим ходом является периодическое проведение акций, например: «приведи друга – получи скидку», «десятая поездка бесплатно» или прочее.
Также важно грамотно подойти к выбору числа операторов. Если их мало, увеличивается время ожидания, что может привести к потере клиентов. При слишком большом штате увеличиваются расходы на оплату труда, что несет дополнительную нагрузку на бизнес.