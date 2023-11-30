Как купить авто в Японии за китайские юани

Из-за значительного роста цен на новые автомобили вырос интерес россиян к рынку подержанных автомобилей Японии. Но серьезная проблема — провести платеж в Японию в японских йенах, которые относятся к «токсичным» валютам.

Китайские юани успешно замещают в расчетах «токсичные» валюты, в том числе и японские йены. Растет популярность перевода частными лицами китайских юаней в Японию за японские автомобили, — рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.

Как проходит оплата такой покупки в китайских юанях?

Владимир Артемьев пояснил, что для успешного проведения такой операции у японского продавца должен быть банковский счет в одном из шести следующих банков в Японии:

BANK OF CHINA TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTXXX (БЭНК ОФ ЧАЙНА ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTXXX)

BANK OF CHINA BANK OF CHINA LIMITED TOKYO BRANCH, SWIFT BKCHJPJTCNY (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЛИМИТЕД ТОКИО БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTCNY)

BANK OF CHINA OSAKA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOSA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОСАКА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOSA)

BANK OF CHINA YOKOHAMA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTYHA (БЭНК ОФ ЧАЙНА ЙОКОГАМА БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTYHA)

BANK OF CHINA NAGOYA BRANCH, SWIFT BKCHJPJTNGY (БЭНК ОФ ЧАЙНА НАГОЯ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTNGY)

BANK OF CHINA OTEMACHI BRANCH, SWIFT BKCHJPJTOTM (БЭНК ОФ ЧАЙНА ОТЕМАШИ БРАНЧ, СВИФТ BKCHJPJTOTM)

Российскому покупателю для проведения операции необходимо:

Получить от продавца инвойс (счет к оплате), выписанный в китайских юанях на имя покупателя. По возможности, лучше, чтобы инвойс сразу содержал параллельные тексты на иностранном и русском языках, так как банку понадобится перевод иностранного текста на русский язык.

Открыть в АО «Банк Акцепт» счета в рублях и в китайских юанях.

Внести деньги на свой рублевый счет для покупки безналичных юаней и оплаты комиссий банка.

Купить за счет рублей необходимое для платежа количество безналичных китайских юаней.

Представить в банк копию инвойса продавца, выписанного на имя покупателя, с переводом на русский язык;

Оформить платежное поручение в китайских юанях.

Банк Акцепт — прямой участник валютных торгов на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Это позволяет клиентам банка проводить покупку валюты по выгодным курсам, привязанным к текущим курсам биржи, — отметил Владимир Артемьев.

Все условия можно уточнить по телефону (383) 373-69-07.

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