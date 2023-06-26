Как безошибочно выбрать медицинское учреждение

Сегодня каждый человек понимает разницу между государственной и частной медициной. В первую очередь она заключается в качестве предоставляемых услуг и количестве потраченного на лечение времени. О том, на что обратить внимание при выборе медицинского учреждения, нам расскажут специалисты ФНКЦ ФМБА – Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий.

Многопрофильный или узкоспециализированный?

Многопрофильных центров больше, чем тех, которые специализируются на каком-то одном направлении. Какой вариант предпочесть, зависит от состояния здоровья пациента, специфики болезни, а также некоторых других факторов. Например, если точного диагноза нет, а есть только совокупность жалоб и симптомов, многопрофильная клиника может стать лучшим выбором. Причина проста: после первичной диагностики пациента сразу направят к нужному специалисту, а значит, драгоценное время не будет упущено.

Квалификация врача

Успех лечения во многом зависит от квалификации врача. При выборе специалиста обязательно обращайте внимание на его образование, звания и прочие достижения. Отлично, если работать с вами будет доктор, квалификация которого – не ниже кандидата медицинских наук.

Оборудование клиники

Вне зависимости от того, какая диагностика или лечение вам требуется, обязательно внимательно изучайте сайт медицинского учреждения. Выясните, какие виды диагностики в нем осуществляются, какое оборудование используется в работе и т.д. Это позволит лучше понять, насколько прогрессивные методы применяются, ведь успех лечения на 50% зависит именно от них. Техническое оснащение - один из важнейших показателей работы любого медцентра.

Репутация

Отзывы можно найти на официальном сайте медицинского учреждения, а также на специальных ресурсах «отзовиках». Отклики реальных людей могут касаться и работы всего медицинского центра, и отдельных его специалистов. В любом случае, с их помощью можно сделать более обоснованный выбор.

Соотношение цены/качества

Конечно, квалифицированная диагностика и помощь врача профессионала не могут стоить «копейки», но и заоблачной сумма быть не должна. Если вам расписывают дорогостоящее лечение на год вперед в первый же визит, это должно, минимум, насторожить. Обычно диагностические мероприятия осуществляются последовательно, чтобы иметь возможность вносить коррективы в ходе проводимой терапии.