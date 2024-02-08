Как банк решает, давать ли вам кредит

Ежедневно банки выдают тысячи кредитов. Такие случаи, как потребительские кредиты , кредитные карты часто даже не требуют участия сотрудника банка. Решение принимается автоматически и в течение нескольких минут. Более сложные случаи проходят многоступенчатую проверку. Единой системы оценки заёмщика не существует, каждый банк устанавливает собственные правила и применяет скоринговую модель. Мы не всегда задумываемся, какие факторы имеют значение при рассмотрении заявки, как и сколько времени банк принимает решение о выдаче кредита и какие механизмы задействует.

Кредитная история

Основной критерий — кредитная история (КИ) заёмщика. Банк проводит анализ выполнения условий прошлых кредитных договоров, платёжеспособности и своевременности внесения платежей. Чем незапятнаннее выглядит кредитное прошлое, тем выше шансы на получение займа.

Кредитный скоринг или рейтинг — это числовой показатель кредитоспособности. Он учитывает различные аспекты КИ и материального положения. Высокий балл увеличивает шансы.

Ежемесячный доход и трудовая занятость

Для банка имеет значение насколько стабилен доход, анализируются ежемесячные поступления и их источники. Регулярный доход создает доверие банка к клиенту. Также уровень позиции в организации и время работы в ней играют роль в решении о выдаче кредита. Рассматриваются не только предоставленные клиентом документы и справки с места работы, но и запрашиваются данные в ПФР.

Общая задолженность и кредитная нагрузка

Банк анализирует закредитованность клиента, включая текущие кредиты. Слишком высокая кредитная нагрузка делает заёмщика менее привлекательным для банка. Проводится анализ соотношения долга к доходу и расчет доли дохода, которую заявитель может выделить на выплату кредита. Большинство кредиторов предпочитают, чтобы совокупность платежей не превышала 40% всех доходов. В противном случае, кредитная нагрузка считается критической.

Срок и сумма

Учитывается время и сумму запрашиваемого кредита. Некоторые банки предпочитают предоставлять кредиты на короткий срок, другие на длительный, в зависимости от текущей экономической ситуации и условий заявителя. Также запрашиваемая сумма может показаться кредитору неадекватно крупной, либо наоборот слишком маленькой.

Особенности

Некоторые модели учитывают дополнительные факторы. Например, модель оценки кредитоспособности может учитывать наличие детей, семейное положение, место работы, наличие и уровень образования, владение имуществом и даже пол клиента. Положительно влияет на решение банка о предоставлении кредита наличие счетов и вкладов в данном банке, а также участие в зарплатном проекте.

Итак, при решении банка о выдаче кредита учитывается множество факторов. Владение такой информацией поможет потенциальным заёмщикам лучше подготовиться к запросу кредита и повысить свои шансы на одобрение. Постоянное разумное финансовое планирование и поддержание положительной КИ важны, так как сложно предсказать в какой момент возникнет необходимость заемных средств.

АО «ОКБ»

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