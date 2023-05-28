28 мая
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К отопительному сезону начали готовиться в Барнауле

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по вопросу подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Вячеслав Франк на выездном совещании.
Вячеслав Франк на выездном совещании.
barnaul.org

Вячеслав Франк рассказал, что в 2023 году на содержание объектов теплосетевого хозяйства города предусмотрено более 3 млрд рублей, сообщает пресс-центр мэрии. Это бюджетные деньги и средства ресурсоснабжающих организаций.

В программу по подготовке к отопительному периоду в этом году включено 44 участка теплосетей, 42 центральных тепловых пункта, где предполагается замена теплообменного оборудования и реконтрукция строительных частей, а также 8 котельных, где проведут строительные работы, реконструкцию.

Глава города уверен - жизнь барнаульцев становится качественнее и комфортнее.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в выходные прогулялся по Барнаулу вместе с главой города Вячеславом Франком и осмотрел места в центре, где идет благоустройство.

Также губернатор и глава города прошли по набережной, где планируется провести благоустройство. О планах реконструкции Центрального парка культуры и отдыха рассказала директор Вера Браженс. Она отметила, что комплексное благоустройство парка проводится впервые за все время его существования.

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