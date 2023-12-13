Из-за ледяного дождя почти 200 тысяч россиян остались без света

Ледяной дождь прошел в Ростовской области. Из-за этой погодной аномалии 180 тыс. человек остались без света.

На ликвидации аварий задействованы 504 специалиста и 192 единицы техники, указывает Lenta.ru.

Работы будут вестись круглосуточно.

Между тем в Западной Сибири другая аномалия — лютые морозы.

Отклонения от нормы доходит до 20 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской областях морозы достигают 45 градусов ниже нуля, в Красноярском крае – до 50 градусов мороза. В погодной аномалии не отстает и Алтайский край.

Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.