14 декабря
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Потребитель

Из-за ледяного дождя почти 200 тысяч россиян остались без света

Ледяной дождь прошел в Ростовской области. Из-за этой погодной аномалии 180 тыс. человек остались без света.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

На ликвидации аварий задействованы 504 специалиста и 192 единицы техники, указывает Lenta.ru.

Работы будут вестись круглосуточно.

Между тем в Западной Сибири другая аномалия — лютые морозы.

Отклонения от нормы доходит до 20 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской областях морозы достигают 45 градусов ниже нуля, в Красноярском крае – до 50 градусов мороза. В погодной аномалии не отстает и Алтайский край.

Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.

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