Из перечня параллельного импорта уберут американские контактные линзы

Минпромторг уже утвердил обновленный перечень товаров, которые попадают под параллельный импорт, и в ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст.
Ранее сообщалось, что Минпромторг готов включить контактные линзы в перечень параллельного импорта. Также рассматривается возможность включения другой продукции прекративших поставки брендов.
Между тем цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%, напоминает news.ru.
Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Речь шла о компаниях Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) и CooperVision.
Позднее в Johnson & Johnson заявили, что корпорация продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан.