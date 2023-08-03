International Holdings: отзывы о компании указывают на качество услуг

Компания International Holdings* — это международная юридическая организация, специализирующаяся на миграционном праве, вопросах получения ВНЖ и второго гражданства, а также инвестициях. Офисы компании есть в России, Казахстане, Украине, Румынии, Болгарии, Китае, а также в трех странах Карибского бассейна. Компания помогает оформить законный миграционный статус в разных государствах мира, включая страны Европейского союза. Основные направления работы: инвестиционные программы, бизнес-иммиграция, а также процедура репатриации. Штат компании включает юристов, которые обладают обширными знаниями в области международного права. Об International Holdings отзывы от клиентов указывают на надежность и результативность сотрудничества в вопросах миграции.

Главное о компании International Holdings

Специализируясь на миграционном праве, International Holdings стала прочным мостиком между людьми и их мечтами о жизни в другой стране. Будь то Карибский бассейн, Европа, Азия или Океания, компания Интернешнл Холдинг ставит свои знания и навыки на службу тем, кто стремится обрести ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство.

Располагая офисами в 9 странах на 3 континентах, эта компания обеспечивает клиентам проверенные решения для комфортной иммиграции.

Команда International Holdings — это синергия профессионализма и опыта. Иммиграционные юристы компании, адвокаты, эксперты в области инвестиций, переводчики составляют основу этой команды. Благодаря опыту работы каждый сотрудник способен эффективно вести клиентов через сложные бюрократические процессы. Юристы International Holdings обладают актуальными знаниями и навыками, чтобы обеспечить безупречный результат в сжатые сроки и практически без участия клиентов, о чем часто пишут в отзывах.

Миграционные услуги Интернешнл Холдинг

Работая в сфере миграции, International Holdings объединяет два основных направления услуг. Компания предоставляет помощь при оформлении гражданства и резидентства. В зависимости от индивидуальной ситуации юристы могут порекомендовать программы для оформления ВНЖ/ПМЖ через открытие бизнеса или второго паспорта по процедуре репатриации. International Holdings специализируется на услугах по оформлению гражданства ЕС на основании этнических или территориальных прав. Процесс включает помощь в поиске и оформлении документальных доказательств, оформление и подачу досье для участия в программах репатриации в Румынии и Болгарии.

Резидентство и гражданство через инвестиции

International Holdings знает, как использовать инвестиционные возможности для достижения иммиграционных целей. На основе сотрудничества с различными странами, такими как Молдова, Сент-Китс и Невис, Гренада, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Доминика и многие другие, компания помогает получать миграционный статус через бизнес-программы.

Например, чтобы получить гражданство Молдовы, потребуется инвестиция от 135 000 евро. Это делает программу доступной для предпринимателей. С другой стороны, для оформления гражданства Кипра, более престижной юрисдикции, требуются инвестиции от 2 150 000 евро. Это включает в себя различные инвестиционные инструменты — недвижимость, предприятия и другие.

При поддержке International Holdings процесс получения резидентства или гражданства становится прозрачным и результативным, открывая двери в новый мир возможностей.

Гражданство стран Европейского союза

International Holdings расширяет горизонты, помогая получить резидентство и гражданство в таких странах Европейского союза, как Австрия, Болгария, Греция и Испания. Однако, помимо традиционных инвестиционных программ, компания также предлагает участие в программах репатриации, которые часто упоминаются в отзывах клиентов International Holdings.

Эти программы предназначены для людей, у которых есть исторические или этнические связи со странами ЕС, такими как Болгария, Румыния, Польша и другие. Преимущества программ репатриации многочисленны, но главное из них — минимальные сроки, что подтверждают отзывы на форумах и в соцсетях. Получение гражданства через репатриацию проходит в разы быстрее, чем в ходе натурализации. Это делает миграцию в страны ЕС доступной для широкого круга людей, у которых есть исторические или этнические основания.

Даниил: отзыв с оценкой 5

"Как по мне, начало сотрудничества с компанией интернешнл холдинг началось удачно, хоть мы только на старте. В общем, я долго думал о возможности репатриироваться через Румынию. И на следующий день после подписания договора прилетели неожиданные, но приятные новости из-за границы о том, что через пару лет у Румынии будет безвиз с США. Как раз к тому времени получу без лишней спешки новенький паспорт".

Источник отзыва: официальный сайт international.holdings

Отзывы клиентов International Holdings

Просмотрев комментарии об International Holdings, отзывы клиентов и успешные кейсы, можно увидеть определенную тенденцию: иммигранты довольны результатами сотрудничества.

Полина: отзыв с оценкой 5

"Благодарю юристов International Holdings, которые помогли мне оформить вид на жительство в Латвии, потому что я хочу жить в городе, где во время весеннего дождя по улицам можно ходить в туфлях, а не в резиновых сапогах. Вот и все мои мечты. Считаете, мелочные? Ну и пускай".

Источник: официальный сайт компании

В основном, в отзывах клиенты подчеркивают участие в программах репатриации в Румынию и Болгарию, отмечая надежность и комплексное сопровождение. Они высоко оценивают сервис, подтверждая, что International Holdings действительно стоит на страже их интересов.

Степан: отзыв с оценкой 5

"Я обратился в International Holdings не наобум, а тщательно проверил информацию о компании. Сайты-отзовики — это неплохо, но более полезные ведомости можно найти на официальном сайте правительства Сент-Китса, где опубликован список международных авторизованных агентов, у которых есть полномочия представлять интересы своих клиентов в работе с программой «гражданство за инвестиции». И компания International Holdings тоже указана на правительственном сайте в качестве уполномоченного агента".

Весь процесс, начиная от первой консультации и до момента оформления паспорта, организован на высочайшем уровне, что подтверждается многочисленными отзывами. Компания ценит приватность клиентов, предоставляя полную конфиденциальность в процессе сотрудничества.

Нина: отзыв с оценкой 5

"Адвокаты International Holdings достаточно оперативно помогли нам получить карты поляка и теперь мы живем в цивилизованном городе с безбарьерной средой, где пространство служит для всех людей".

Источник отзыва: официальный сайт компании

Сергей: отзыв с оценкой 5

"Даже у Павла Дурова есть паспорт карибского острова, а я чем хуже? Уж не знаю, в какую компанию за помощью обращался наш самый полезный предприниматель, но я обратился в интернешнл холдинг и уже через 4 месяца получил безвиз в Великобританию".

Источник отзыва: официальный сайт International Holdings

Как начать свой путь ко второму гражданству

Компания International Holdings предлагает схему простых и последовательных действий для получения второго гражданства. На примере репатриационной программы для получения статуса гражданина Румынии, которую активно обсуждают мигранты в отзывах детали процесса таковы:

Клиенту предоставляется первичная консультация, в ходе которой обсуждаются потребности и цели миграции. Если клиент принимает решение воспользоваться услугами компании, начинается процесс сбора всех необходимых документов для подачи заявления в госорганы. Собранные документы переводятся, заверяются, оформляются и направляются в соответствующие инстанции. Получение гражданства и резиденства: после одобрения заявки юрист помогает с заключительными шагами для оформления нового статуса.

Согласно комментариям клиентов об Интернешнл Холдинг и отзывам иммигрантов, процесс оформления гражданства занять от 1 до 2 лет. Эффективное сопровождение специалистов компании обеспечивает успешное завершение каждого этапа.

Максим: отзыв с оценкой 5

"Прекраснейший остров Сент-Китс и Невис – единственное государство в мире, где можно купить второй паспортец без посещения страны и без обязанности приезжать на новую родину хотя бы раз в год, как на других карибских островах".

Источник отзыва: официальный сайт International Holdings

Преимущества сотрудничества

International Holdings уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере иммиграционных услуг. Отзывы клиентов свидетельствуют о высоком качестве юридического сопровождения и профессионализме команды.

Преимущества работы с International Holdings судя по отзывам мигрантов:

обширный опыт и знания в области международного права;

персонализированный подход к каждому;

комплексное сопровождение на всех этапах процесса;

конфиденциальность и защита персональной информации;

юридическая поддержка и регулярна обратная связь;

глобальная сеть офисов для локальной поддержки.

International Holdings с гордостью подчеркивает приверженность высоким стандартам обслуживания. Пишущие об Интернешнл Холдинг отзывы клиенты подтверждают, что компания является надежным партнером.

Выводы о компании International Holdings

International Holdings специализируется на услугах в области миграционного права, юристы заслужили свою репутацию. Положительные отзывы о компании подтверждают профессионализм команды и результативность сотрудничества.

Компания предлагает широкий спектр услуг, включая получение резидентства и гражданства через государственные программы, в том числе и второй паспорт по процедуре репатриации. При этом особое внимание уделяется конфиденциальности и полному сопровождению клиента на всех этапах процесса.

Международная сеть офисов и налаженный алгоритм дистанционного сотрудничества обеспечивают оперативное обслуживание клиентов, независимо от их местоположения.

В завершение стоит отметить, что начать путь к получению резидентства или гражданства в странах ЕС с International Holdings просто. Для начала процесса нужно оставить заявку на официальном сайте для получения бесплатной консультации. Опыт и профессионализм команды International Holdings помогут открыть новые горизонты и возможности.

* ИнтернэшнлХолдингс

Все отзывы опубликованы на официальном сайте international.holdings.