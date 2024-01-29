Интересные места Москвы для подростков

Современные подростки «живут» в мире гаджетов, поэтому привычные прогулки по паркам, экскурсии и посещение музеев им мало интересно. Если вам предстоит поездка в столицу с детьми подросткового возраста, важно заранее выбрать места, изучение которых будет воспринято юным членом семьи с энтузиазмом. Чтобы интересно было всем, изучайте Москву , учитывая вкусы подростка. Куда именно пойти, мы расскажем ниже.

«Робостанция»

На территории ВДНХ представлено немало интересных локаций для детей и подростков, но «Робостанция» пользуется неизменным спросом. Здесь представлена огромная экспозиция роботов в стране. На территории регулярно проводятся интересные мастер-классы и интерактивные представления. Посетить выставку можно индивидуально или в составе организованной группы.

Палеонтологический музей

Здесь можно познакомиться с уникальными объектами и погрузиться в удивительную историю нашей планеты. Для того чтобы детям и подросткам было по-настоящему интересно и увлекательно, здесь регулярно проводятся квесты по палеонтологии.

Музей восстания машин

Здесь у посетителей есть уникальная возможность переместиться в принципиально иную реальность, в которой правит искусственный интеллект. Благодаря ему, зрители могут «пообщаться» с героями популярных фильмов и комиксов.

Музей истории шоколада и какао

Здесь сладкоежки могут узнать все об истории появления шоколада в России, поучаствовать в интересных мастер-классах, а также попробовать любое лакомство.

Музей оптических иллюзий

Здесь посетители переносятся в уникальное интерактивное пространство, позволяющее попасть в Древний Египет, исследовать затонувшую Атлантиду, полюбоваться панорамой Москвы, побывать в сказочном лесу. В любой локации можно сделать невероятные фото. Удивительное путешествие понравится не только детям любого возраста, но и подросткам.

Московский планетарий

Здесь понравится любителям космической тематики. Для посетителей функционируют: 2 звездных зала, обсерватория, Парк неба, 4D кинотеатр, театр увлекательной науки.

Картинг-клубы

Их в городе множество, здесь невероятные эмоции ждут каждого посетителя, вне зависимости от возраста. В зависимости от маршрута вашего путешествия, вы легко подберете картинг-клуб, который будет находиться относительно недалеко.

Музей автомобильных историй

Пространство позиционируется как место, объединившее уникальную коллекцию педальных машин и пространство для творчества. Здесь гостей ждут экскурсии, увлекательные гонки, мастер-классы и многое другое.

Веревочные парки

В теплое время года мы рекомендуем посетить один из веревочных городков столицы. Пока родители будут наслаждаться отдыхом в тени деревьев, дети и подростки смогут выплеснуть энергию, преодолевая многочисленные трассы с препятствиями.

Квест-комнаты

В столице можно найти квесты практически по любым тематикам, от популярных фильмов до самых крутых компьютерных игр. Учитывая интересы подростка, можно подобрать вариант, подходящий по возрасту, длительности, территориальному расположению и т.д.

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