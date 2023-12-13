Импортные пошлины на яйца обнулило правительство. Проблема на контроле Генпрокуратуры

Цель — обеспечение достаточного предложения яиц на внутреннем рынке, это приведет к снижению их стоимости.

Данные Генпрокуратуры

Цены на яйца за год выросли более чем на 40%, по данным Генпрокуратуры.

Поэтому проверки производителей и продавцов будут проводиться прокурорами в субъектах РФ совместно с ФАС.

Ранее сообщалось, что турецкими яйцами завалят российские прилавки. Россельхознадзоре разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщается на сайте ведомства.

И над проблемой курицы и яйца бьются российские власти. Четырем российским министерствам вице-премьер Виктория Абрамченко определила срок до 19 декабря, чтобы понять — насколько спрос на кур и яйца выше предложения. Этот срок определен для профильных ведомств — Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга.