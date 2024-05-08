8 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Холодную воду отключат в пригороде Барнаула. Адреса

Холодного водоснабжения не будет в поселке Спутник, сообщает Росводоканал Барнаул.

8 мая с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. 1-ая Малиновая, 1-15, 4-18;
  • ул. 2-ая Малиновая, 1-17, 2-22;
  • ул. 3-я Малиновая, 1-25, 2-16, 22, 22а;
  • ул. Соловьиная, 45.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость