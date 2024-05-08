Холодную воду отключат в пригороде Барнаула. Адреса

8 мая с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. 1-ая Малиновая, 1-15, 4-18;
- ул. 2-ая Малиновая, 1-17, 2-22;
- ул. 3-я Малиновая, 1-25, 2-16, 22, 22а;
- ул. Соловьиная, 45.
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Холодного водоснабжения не будет в поселке Спутник, сообщает Росводоканал Барнаул.
8 мая с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:
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