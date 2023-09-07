Грела звезду «Санта-Барбары» и манила столичными конфетами и неоном. Что мы помним о барнаульской «Лакомке»

- Магазин работал с утра и до вечера, в праздники и без выходных. Коллектив в 1970-е состоял из 13 человек, в основном молодежи. Заведовала магазином «Лучший шеф-наставник края» — Нина Андреевна Попова. Она управляла «Лакомкой» 11 лет.
- Товары в «Лакомку» привозили из Москвы и Ленинграда.
- Именно на этом магазине появилась первая неоновая вывеска в Барнауле — большие красные буквы. В 70-е витрину украшала большая кукла повара со сковородкой в руке (детей она иногда пугала).
«Лакомка».
Архив Леонида Хомутова
- В 80-е здесь продавали мороженое и молочные коктейли. В 90-е «Лакомка» стала полноценным кафе с готовым меню. Можно было сесть за столики и перекусить.
- Когда в «Лакомке» появился венгерский аппарат — стали варить кофе. Вторая «кофеварка» стояла в «Огоньке» (хлебный магазин на Ленина, 26).
- После обеда в «Лакомку» заваливались группами школьники, а студенты сбегали с пар, чтобы «урвать» сосиски с зеленым горошком по талонам.
«Лакомка».
Архив Леонида Хомутова
- Закрылась «Лакомка» в 1990-е. На ее месте сначала открыли валютный парфюмерный магазин, а в начале 2000-х — магазин нижнего белья.
- Ходит легенда, что однажды в «Лакомке» отогревался сам Лейн Девис. Зимой 1995-го он снимался в рекламе для первого магазина косметики в Барнауле — и, конечно, замерз.
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