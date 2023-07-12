Госдума обязала банки проверять платежи на мошенничество и возвращать похищенные деньги

Госдума РФ обязала банки проверять платежи на мошенничество и возвращать гражданам похищенные с их счетов средства в течение 30 дней.

Возврат произойдет, если деньги перевели без согласия клиента. А при трансграничном переводе — в течение 60 дней, пишет bfm.ru.

Исключение

Но если оператор докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, возврат не произойдет.

Механизмы

Для улучшения действующих механизмов предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.

Поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе».

Ранее алтайского шамана арестовали за мошенничество в особо крупном размере. В афере шаман участвовал не один, а вместе с сотрудником центрального аппарата ФСБ. Они похитили 55 млн рублей.

О случившемся в ФСБ узнали от бывшей жены сотрудника, с которым она судилась и делила детей и недвижимость