Фитнес будущего доступен уже сегодня

Студия «Экспресс фит» зовет нас с вами на тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.

Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.

ЭМС-тренировка (ЭМС здесь — это электромиостимуляция) позволяет существенно сократить общее время занятия: до 25 минут, включая лимфодренажный массаж. Такая тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера.

Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме. Фото предоставлено студией «Экспресс фит».

Она поможет:

избавиться от излишков жира и воды;

укрепить мышечный каркас;

улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита;

восстановить (улучшить?)состояние фигуры после родов, организм после травм и операций;

получить эффект комплексного омоложения;

увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость;

оставаться активным и подвижным долгие годы.

Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме. Фото предоставлено студией «Экспресс фит».

В студии «Экспресс фит» можно также расслабиться в кедровой фитобочке с травами либо пантовым экстрактом и пройти курс массажа — косметологического антицеллюлитного.

«Экспресс фит» (EXPRESS FIT) находится здесь: Барнаул, ул. Песчаная, 80.

+7 (3852) 60–28–48

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