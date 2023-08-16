17 августа
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Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» возвращается на Алтай

Первый фестиваль фермерской еды в г. Барнауле, организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края, с триумфом прошел в 2019 году.

Фестиваль фермерской еды в г. Барнауле.
Фестиваль фермерской еды в г. Барнауле.
фото предоставлено Россельхозбанком.

В 2023 году фестиваль снова возвращается на Алтай. Как и в 2019 году, в фестивале примут участие сто фермерских хозяйств и предприятий Алтайского края, Республики Алтай и соседних регионов. На этот раз торговые ряды развернутся на площади Советов перед краевой администрацией 2-3 сентября.

В течение двух дней жители и гости Алтая смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Кроме того, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа: мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, концерт известных музыкальных коллективов из г. Барнаула и соседних регионов.

Основная же задача фестиваля неизменна - помочь отечественным производителям, фермерам, кооперации, в продвижении своих товаров, а также создать яркое событие для жителей и гостей нашего региона.

Ежегодно фестиваль расширяет свою географию и охватывает новые регионы. С 2017 по 2022 годы фестиваль прошел в 17 крупных городах России: подмосковное Архангельское, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Москва, Барнаул, Гатчина, этнографический парк-музей «Этномир» в Калужской области, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ и др. В нем приняли участие более 1500 фермерских хозяйств, посетили более 1,2 млн человек.

АО «Россельхозбанк».

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