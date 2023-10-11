11 октября
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Эксперты рассказали, как часто нужно перезагружать компьютер

IT-эксперт объяснил, почему систему нужно перезагружать как минимум раз в неделю, сообщает РИА Новости.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

На примере офисных работников, которые не перезагружают и не выключают ПК месяцами, пояснили, чем это грозит технике.

По словам специалистов, компьютер начнет хуже работать, если не перезагружать его или вовсе не выключать.

Память компьютера зачастую переполнена фоновыми задачами и временными файлами. Компьютер в таком состоянии сравним с захламленным письменным столом.

Перезагружать его нужно как минимум раз в неделю. Для этого его можно полностью выключить, уходя на выходные.

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