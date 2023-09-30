Эксперт предостерегает россиян от покупки iPhone 15 в интернете

По словам руководителя розничной сети МТС, у купленных в интернете смартфонах может не работать связь в России, сообщает РИА Новости .

Отечественные ритейлеры открыли официальные продажи iPhone 15, но новинки также продают на досках объявлений и маркетплейсах. И в отличие от сетевых магазинов, их в основном ввозят "серым" способом и не дают никаких гарантий качества.

Модели смартфонов могут предназначаться под конкретного оператора связи, например, американского или канадского. И при активации смартфона в другой стране телефон может не зарегистрироваться в сети. Тогда владелец смартфона не сможет пользоваться мобильной связью.

Ранее перекупщики заработали на перепродаже новенького iPhone 15 миллионы долларов.