Эксперт объяснила, как определить свежесть красной рыбы

При покупке свежемороженой рыбы нужно обращать внимание на состояние ее чешуи, глаза, рот, жабры.

Поверхность рыбы должна быть безупречной, лишь с незначительной сбитостью чешуи. Качественная чешуя свежей рыбы должна обладать естественной окраской, блеском и крепко держаться, рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

Рот рыбы должен быть закрыт, указывает Газета.Ru.

Глаза рыбы должны быть ясными и выпуклыми, а жабры — красными.

Ранее импорт рыбы и морепродуктов из Японии ограничили в России. Таким образом Россия присоединилась к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла.

При этом сообщалось, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. В Токио отметили, что Япония продолжит предоставлять России в максимально «прозрачной и добросовестной форме» объяснения, которые основаны на научных данных.

В МИД Японии подчеркнули — ситуацию на «Фукусиме-1» контролирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).