Эффективная реклама недвижимости в Телеграм с помощью Telega.in

Телеграм — быстро растущая платформа, число пользователей которой увеличивается ежедневно. Стабильный рост количества каналов и аудитории превращают мессенджер в эффективный и популярный инструмент продвижения. Используется он для рекламы самых разных товаров и услуг, в том числе объектов недвижимости. Как с помощью проекта Telega.in застройщикам продвигать свои «предложения», расскажем ниже.

Нативные интеграции и их польза

Размещение нативных интеграций (посевов) в каналах и чатах позволяет достигнуть нужного результата, вне зависимости от целей и размера бюджета. Благодаря возможности выбора каналов и последующему контролю результативности, заказчик рекламы получает возможность эффективного управления. На платформе предусмотрена возможность использования не только текстового формата, но и фото- и видеоматериалов, что поддерживает долгосрочный интерес со стороны потенциальных клиентов.

Полезно знать: чтобы нативные интеграции стали максимально полезным помощником в развитии вашего бизнеса, рекомендовано использование специальных сервисов для продвижения в Телеграм. Например, Telega.in (телегаин) гарантирует быстрый охват аудитории каналов и ботов на нужную тематику.

Как запустить рекламу в Telega.in?

Процесс проходит в несколько этапов. Справиться с ним может даже пользователь, не имеющий специфических навыков и умений:

Произведите подбор каналов, доступных в каталоге. Их число на сегодняшний день превышает 13 тысяч. Все они проверены. Подобрать можно по слову «недвижимость», хотя мы не рекомендуем ограничиваться «узким» запросом. Эффективнее производить отсев по региону, поскольку, чаще всего, люди ищут недвижимость в конкретном городе, крае, области и т.д. Работа в корзине. После выбора каналы попадают в специальную корзину, где можно произвести дальнейшие настройки. Пользователю доступен анализ стоимости, ввод промокода, умные рекомендации от системы, переход к оплате и прочее. Все просто, понятно, а главное – прозрачно. Вы платите только за то, что требуется именно вам. Оплата удобным вам способом (с помощью банковского счета, карты, электронных кошельков). Настройка нативной интеграции. Вы можете выбрать подходящий сценарий (комбинация числа постов и используемых в них ссылок), добавить текст, а также фото и видео. Стилистика материала должна соответствовать каналу или блогу, в котором она размещается. Помните, что слишком частые публикации одного типа могут «раздражать», а не заинтересовывать. Запуск проекта. Здесь достаточно нажать всего одну кнопку. Оценка аналитики, доступной в вашем личном кабинете.

Телеграм — эффективная площадка для рекламы недвижимости. Большой охват, доступные цены на рекламу и гибкие инструменты — основные преимущества на сегодня.