DON 680M хорош для средних и малых хозяйств.

Первый DON у нас в хозяйстве появился больше десяти лет назад, — говорит Анатолий Громов, директор ЗАО «Бобровское» Сузунского района Новосибирской области. — Сейчас у нас четыре таких кормоуборочных комбайна и они нас устраивают по всем параметрам. По качеству уборки, по стоимости, по доступности запчастей и оперативности сервисного обслуживания. Могли бы взять и дороже «игрушку», но она бы экономически долго окупалась и ничем не выигрывала. Что касается сервиса, мы можем сказать только «спасибо» и отдать дань уважения за оперативную сервисную службу официальному дилеру Ростсельмаш — компании «Агротрак».