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День фотографа в 2024: что подарить

Ежегодно в июле отмечается необычный праздник — День фотографа. Он посвящен людям, которые запечатлевают моменты нашей жизни на камеру. Откуда пошла традиция отмечать эту дату, как проходит праздник в России и мире, а также что подарить фотографу в его день — читайте в нашем материале.

Фотограф фотографирует девушку.
Фотограф фотографирует девушку.
Источник: ru.freepik.com, автор pch.vector.

День фотографа — когда отмечается в 2024 году

День фотографа отмечают ежегодно 12 июля. Существует несколько версий, почему для празднования была выбрана именно эта дата.

В католичестве, протестантстве и лютеранстве 12 июля — день Святой Вероники. Согласно библейской легенде, женщина была одной из почитательниц и последовательниц Христа. Во время подъема на Голгофу, Вероника пробилась сквозь толпу, дабы напоить Спасителя водой. Когда же она увидела стекающий по его лицу пот, то сняла с себя платок, и вытерла лицо Христа. По возвращении домой женщина с удивлением увидела, что лик Спасителя запечатлелся на ткани. Это изображение считается первым нерукотворным портретом.

Вторая версия также имеет веские основания, ведь 12 июня 1854 года родился Джордж Истмен — основатель компании Eastman Kodak (Истмен Кодак), автор нескольких изобретений, послуживших развитию фотографии. К его заслугам относят изобретение оригинального состава для пропитки фотопластин, усовершенствование кассет для фотопленки. В исследовательских лабораториях Кодак была создана принципиально новая модель фотоаппарата, ставшая прототипом портативных профессиональных и любительских пленочных камер, а также первая фотопленка. Именно Истмен сделал фотографию общедоступной.

История

Профессия фотограф — относительно молодая. Началом эры фотографии принято считать 1926 год. Французский изобретатель Жозефу Нисефор Ньепс с помощью камеры-обскуры получил первое стойкое изображение на оловянной пластине, пропитанной особым химическим составом.

Следующей вехой в истории фотографии считается изобретение дагерротипии. Такой способ получения картинки получил название в честь Луи Дагера. В тесном сотрудничестве с Ньепсом , в 1837 году он добился возможности фиксации изображения на серебряной пластинке, обработанной парами йода. Параллельно с французами над возможностью запечатлевать действительность работал англичанин Уильям Тальбот. В 1839 году он создал принципиально новый способ получения изображения в негативе, названный в его честь тальботипией. Этот метод стал прародителем современной фотографии — изображение с пластины переносилось на особую чувствительную бумагу.

Дальше процесс пошел в сторону усовершенствования материалов. В 1847 году появились негативы из стекла. Но популяризации фотографии мы обязаны Джорджу Истмену. В октябре 1884 он патентует первую фотопленку. Благодаря ей фотокамеры стали намного легче, а процесс печати — проще и дешевле. В 1888 году Кодак стал производить кассеты, рассчитанные на 100 кадров. Началась эпоха массовой фотографии.

Традиции праздника

День фотографа не входит в официальный календарь праздничных дней, поэтому не является выходным. К празднику принято приурочивать выставки и фестивали. Часто проводятся мастер-классы и устраиваются встречи по обмену опытом. Несколько лет подряд в парке Сокольники проходил Международный фестиваль «День фотографа». Победители конкурсной программы награждаются престижными премиями.

Что подарить фотографу

Фотограф — профессия творческая, поэтому и к выбору презента нужно подходить креативно. Предлагаем 15 идей полезных подарков на любой бюджет:

  • Сертификат в магазин фототехники;
  • Лицензионная программа для обработки фото на компьютере от российского разработчика. Например, программа ФотоМАСТЕР станет надежным инструментом для обработки фото. Софт оснащен продвинутыми инструментами, есть много встроенных готовых пресетов и AI (АЙ)-функций. Такой подарок подойдет и профессионалу, и начинающему фотографу.
  • Графический планшет;
  • Обучающий курс или мастер-класс от известного фотохудожника;
  • Альбомы именитых фотографов в подарочном издании;
  • Фотофон — тканевый для студийного портрета, подставку для предметной или фуд-съемки из дерева или камня;
  • Лайтбокс — специальный короб с белыми стенами, создающими идеальное отражение света;
  • Внешний диск для резервного хранения фотографий или флешка большого объема;
  • Фотофонарь или источник постоянного света на аккумуляторах;
  • Линзбол — круглая призма, с помощью которой можно создать необычные кадры;
  • Дождевой чехол для защиты камеры;
  • Бокс для подводной фотосъемки;
  • Набор для чистки оптики;
  • Термокружка или термос в виде объектива;
  • Набор цветных фильтров для студийного светового оборудования или вспышки.

И дополнительная идея — если нужно выбрать презент профессиональному фотографу, у которого, как вам кажется, есть все необходимое, подарите впечатления. Сертификат на полет на воздушном шаре, поездка на яхте, путешествие по живописным городам. Это станет одновременно и отдыхом, и возможностью сделать много интересных кадров.

Вместо заключения

Если среди ваших близких и друзей есть фотографы, обязательно поздравьте их с праздником. Ведь фотография — это особенное искусство, которое, кроме эстетического удовольствия, дарит нам возможность запечатлеть самые важные моменты жизни. И, конечно, не забудьте про подарок. Хорошо, если презент будет сочетать креативность и пользу. Например, отличным выбором станет фоторедактор — с помощью удобной программы ваш друг или близкий родственник сможет воплотить в жизнь сотни творческих идей и радовать себя и вас новыми работами.

ООО «ЭЙМС СОФТВЭР».

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