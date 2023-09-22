Что за жилищные сертификаты для врачей предложили ввести в России

Для этого они должны будут проработать в медицинских учреждениях не менее пяти лет.
Отмечается, что такой сертификат можно будет использовать на покупку или аренды жилья по более выгодным ценам либо на льготные условия кредитования.
Вице-спикер Госдумы считает, что это привлечет больше врачей в регионы и решит проблему дефицита специалистов.
Финансирование программы можно осуществить за счет пересмотра программ льготных ипотек.
Ранее мы писали насколько на Алтае подорожала ипотека и почему власти хотят изменить ее условия.