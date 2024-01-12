15 января
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Потребитель

Что за "Бутербродекс" вырос в России и как на него влияют цены в магазинах

"Бутербродекс", или "Индекс кофе с бутербродом", отражающий потребление россиянами популярных продуктов для завтрака, вырос на 8,7 пункта, сообщает РИА Новости.

Бутерброд.
Бутерброд.
СС0

Индекс разработали на основе данных крупного аналитического ресурса "Чек Индекс".

В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, которые часто встречаются на утренних столах россиян:

  • батон,
  • ветчина,
  • сливочное масло,
  • сыр,
  • огурцы,
  • растворимый кофе,
  • сахар.

За базовые 100 баллов приняли значение "Индекса кофе с бутербродом" с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение равно среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из товаров.

Так, в период с 16 по 31 декабря вырос чек по всем продуктам, кроме сахара. Индекс поднялся до 135,5 пунктов.

Однако аналитики отметили, что вторая половина декабря — традиционно пиковое время трат на продовольствие. Обычно после него следуют январский спад и стабилизация спроса.

Ранее Путин высказался, почему стремительно подорожали яйца и мясо курицы. Так, рост цен на яйца объясняется тем, что люди стали больше покупать их, уверен российский лидер. Власти при этом «вовремя не сориентировались».

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