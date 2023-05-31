Лето – время, когда мы часто бываем на природе. Посещаем восхитительные места любимого Горного Алтая, ездим на дачу, на пикник, в лес, на рыбалку и охоту… Однако часто забываем, что наши регионы являются зоной обитания клещей. Самая опасная клещевая инфекция – энцефалит. Вирус поражает центральную нервную систему и влечет разные последствия, в том числе инвалидность и смерть.

Что делать, если укусит клещ? Сохраните важный номер.

Статистика за клещевой сезон 2022 г. в России по данным Роспотребнадзора на 30.09.2022 г.:

1685 зарегистрировано случаев заражения человека вирусом клещевого энцефалита

зарегистрировано случаев заражения человека вирусом клещевого энцефалита 495 324 пострадавших от укусов клещей обратились в медицинские организации РФ

пострадавших от укусов клещей обратились в медицинские организации РФ 17 летальных исходов зарегистрировано от клещевого энцефалита

К сожалению, большинство людей не чувствует укуса. Это абсолютно безболезненно, т. к. клещ выделяет анестетик. Но даже короткое присасывание может привести к заражению. Как же быть?

Компания «АСКО-МЕД-ПЛЮС» создала продукт, позволяющий людям, подвергшимся укусу клеща, быстро сориентироваться и получить помощь в ближайшем медицинском пункте. Если вы не сделали прививку от клещевого энцефалита, не застраховались, то в случае укуса клеща есть решение — сервис укусилклещ.рф.

Компания «АСКО-МЕД-ПЛЮС» создала продукт. Источник: компания «АСКО-МЕД-ПЛЮС».

Сохраните номер у себя в телефоне на случай укуса клеща: 8 800 505 99 83 Запомните простой сайт: укусилклещ.рф

Мы подскажем, где рядом с вами есть пункт оказания помощи, в котором точно есть иммуноглобулин; рассчитаем стоимость введения препарата, расскажем, как оплатить. Когда вы окажетесь в одном из наших пунктов, вас уже будет ждать медик, и вы беспрепятственно получите услугу.

Экстренная помощь предполагает введение иммуноглобулина в течение 4 дней с момента укуса клеща (по инструкции к препарату иммуноглобулин следует вводить в возможно ранние сроки с момента предполагаемого заражения, не позднее 4-го дня с момента укуса клеща).

Услугу организует ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», ИНН 2223026038, 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01151-22/00383512 от 31.01.2020 г., выданная Министерством здравоохранения Алтайского края, действует бессрочно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.