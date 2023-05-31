Что делать, если укусит клещ? Сохраните важный номер.

Статистика за клещевой сезон 2022 г. в России по данным Роспотребнадзора на 30.09.2022 г.:
- 1685 зарегистрировано случаев заражения человека вирусом клещевого энцефалита
- 495 324 пострадавших от укусов клещей обратились в медицинские организации РФ
- 17 летальных исходов зарегистрировано от клещевого энцефалита
К сожалению, большинство людей не чувствует укуса. Это абсолютно безболезненно, т. к. клещ выделяет анестетик. Но даже короткое присасывание может привести к заражению. Как же быть?
Компания «АСКО-МЕД-ПЛЮС» создала продукт, позволяющий людям, подвергшимся укусу клеща, быстро сориентироваться и получить помощь в ближайшем медицинском пункте. Если вы не сделали прививку от клещевого энцефалита, не застраховались, то в случае укуса клеща есть решение — сервис укусилклещ.рф.
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Экстренная помощь предполагает введение иммуноглобулина в течение 4 дней с момента укуса клеща (по инструкции к препарату иммуноглобулин следует вводить в возможно ранние сроки с момента предполагаемого заражения, не позднее 4-го дня с момента укуса клеща).
Услугу организует ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», ИНН 2223026038, 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-01151-22/00383512 от 31.01.2020 г., выданная Министерством здравоохранения Алтайского края, действует бессрочно.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.