Что будет с ипотекой и надо ли бежать в банк за кредитом, пока они не подорожали

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Банки уже начали повышать процентные ставки по кредитам?

Да, это так. 17 августа о повышении ставок с 22 августа на 2 процентных пункта заявил Сбер - об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Другие банки пока держат паузу. Альфа-банк в своем телеграм-канале даже заверил, что ставки не повышает: «Держим изо всех сил».

Напомним, речь идет о повышении ставок по рыночным, нельготным, программам банков. По таким программам, как правило, покупают вторичное жилье (но и жилье в новостройках тоже - если заемщик не соответствует условиям льготных программ).