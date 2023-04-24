Что будет, если не оплатить долги судебным приставам

Что будет, если не платить?
Любое дело о возникших у гражданина долгах направляется судебным приставам. Ответственное лицо собирает информацию об имуществе должника, и первое ограничение, с которым можно столкнуться — принудительное списание средств с банковских счетов. Если их не хватает для оплаты долга в полной мере, пристав изымает имущество и начинает продавать его.
Какие ограничения могут быть наложены (согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве»
- изъятие дорогих предметов мебели и драгоценностей;
- наложение ареста на автомобиль;
- арест квартиры или любого другого помещения, если оно не является единственным жильем должника.
- Также ограничения могут касаться перемещений должника. Наиболее распространенная «санкция» — запрет на выезд заграницу.
Как вовремя узнавать о долгах?
Узнать долги ФССП и вовремя их оплатить — самый простой и надежный способ не допустить неприятных ситуаций, связанных с образованием задолженностей. К сожалению, из-за технических ошибок и человеческого фактора возникать они могут даже у тех, кто всегда и все оплачивает своевременно. Проверить наличие/отсутствие задолженностей быстро и с любого устройства, на сайте https://rosdolgi.ru/.
Полезный совет: после того, как вы произвели оплату, сообщите об этом приставу лично. В качестве подтверждения лучше выслать квитанцию в электронном виде. Такой способ позволит существенно сократить время, в течение которого с вас будут сняты ограничения (банковские переводы могут идти до нескольких дней).
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