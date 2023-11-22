Бухгалтерский аутсорсинг: плюсы для вашего бизнеса

Аутсорсинг подразумевает вывод части обслуживающих функций за рамки компании. Это могут быть юридические, бухгалтерские, клининговые, логистические и многие другие услуги. Прежде всего, это удобно для объектов малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес часто прибегает к подобному варианту. Планируя оформить договор на бухгалтерское обслуживание бизнеса в Москве или в любом другом городе, предприниматели взвешивают все «за» и «против» такого решения. Расскажем об этом подробнее.

Почему растет популярность бухгалтерского аутсорсинга?

Без бухгалтера не может работать ни организация, ни индивидуальный предприниматель, вне зависимости от выбранной формы налогооблажения. Законодательство постоянно меняется, и получить штраф за неправильно или не вовремя оформленную документацию — несложно. Именно поэтому, любому объекту предпринимательства требуется бухгалтер.

Держать в штате квалифицированного специалиста могут не все. Именно поэтому, все чаще ИП и организации прибегают к услугам привлеченных специалистов. Иногда такие работники нанимаются в дополнение к штатным, что позволяет разделить выполняемые трудовые задачи.

Сотрудничество с аутсорсером осуществляется в рамках заключаемого гражданско-правового договора. В отличие от сотрудников, работающих по трудовому договору, что предусматривает неукоснительное соблюдение норм ТК РФ, в случае с аутсорсингом взаимодействие сторон регулируется нормами ГК РФ.

Какие плюсы это дает: не нужно оплачивать больничный, курсы повышения квалификации, предоставлять оплачиваемый отпуск, а также тратиться на организацию рабочего места и многое другое. Кроме того, если специалист не устроит, его можно быстро и безболезненно заменить на другого.

Дополнительные плюсы аутсорсинга

Еще одно весомое преимущество состоит в диверсификации услуг. Компания может заказать то, что требуется именно сегодня, например, аутсорсинг кадрового учета, сдачу отчетности, обработку первичной документации или иное. При этом, владение современными правовыми и бухгалтерскими программами и ориентир на максимальное сокращение сроков выполнения работ позволяют добиться высокой эффективности работы аутсорсера.

Также стоит отметить существенную экономию на налоговых платежах. Поскольку работник, оказывающий бухгалтерские услуги, не состоит в штате компании, платить за него обязательные налоговые взносы не требуется.

Возможны ли проблемы при выборе бухгалтерского аутсорсинга? Конечно, но избежать их можно, правильно выбрав компанию, которой можно доверить ведение учета. В Москве свои услуги по ведению бизнеса вам предлагает Efix Group (официальный сайт: https://efix-group.com). Более 12 лет специалисты компании эффективно решают любые вопросы, чтобы бизнес клиентов рос и процветал.