Большие квартиры — выгоднее

Давно сложившаяся ситуация на рынке первичной недвижимости сегодня снова находит свое подтверждение: покупка больших квартир более выгодна, чем приобретение квартир малой квадратуры. Это связано с тем, что стоимость за квадратный метр в больших квартирах значительно ниже, чем в однокомнатных или студиях.

Согласно проведенной аналитике по имеющимся в продаже квартирам в новостройках, стоимость за квадратный метр в крупных квартирах (от 80-90 кв. метров и выше) может быть в среднем на 15-20% ниже, чем в квартирах меньшей площади (менее 35-45 кв. метров). Это заметное различие существенно влияет на общую стоимость квартиры. Например, стоимость однокомнатной квартиры в жилом комплексе Oscar* на Красноармейском проспекте — 6 194 205, где цена за квадрат — 134 950, а стоимость 4-комнатной квартиры — 12 401 800, где цена за м² — 118 000.

Жилой комплекс Оscar. Источник: СЗ «Аурис». Жилой комплекс Оscar. Источник: СЗ «Аурис». Жилой комплекс Оscar. Источник: СЗ «Аурис». Жилой комплекс Оscar. Источник: СЗ «Аурис».

При рассмотрении аналогичных вариантов в жилом комплексе «Локомотив» на проспекте Строителей, стоимость однокомнатной квартиры — 6 215 220 и цена за м² — 141 900, а стоимость трехкомнатной — 10 158 610 и цена за м² — 116 900.

Жилой комплекс «Локомотив». Источник: СЗ «Аурис». Жилой комплекс «Локомотив». Источник: СЗ «Аурис».

Покупка больших квартир привлекательна не только более выгодным соотношением цены и площади, но и меньшим процентом по ипотеке. Снижение ипотечной ставки на квартиры большей квадратуры может составлять до 0,8%.

Кроме того рыночный анализ показывает, что большие квартиры имеют более стабильное повышение стоимости в долгосрочной перспективе. Это связано с растущей тенденцией на комфорт и простор. Изменяются предпочтения и потребности покупателей: современный человек хочет иметь просторную гостиную и кухню, большую ванную комнату, мастер-спальню, лоджию с элементами лаундж-зоны. Все эти запросы считываются строительными компаниями, изменяется подход в строительстве жилых комплексов. Время хрущевок давно прошло. Сейчас каждый член семьи хочет иметь отдельную комнату, поскольку это прежде всего комфорт.

Таким образом, нынешнее положение на рынке недвижимости подтверждает, что при выборе квартиры важно учитывать не только ее площадь, но и стоимость за квадратный метр. Большая квартира — это не что иное, как инвестиция в будущее.

Жилой комплекс Оscar (Оскар)

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телефон: +7 (3852) 50-06-61

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Жилой комплекс «Локомотив»

мобильный офис продаж пр. Строителей, 18 (у гостиницы «Александр Хаус»)

телефон: +7 (3852) 54-66-01,

сайт: https://lokodom.ru

ООО СЗ «Шодо», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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