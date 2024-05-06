Болезни сои: виды и способы борьбы

Все типы болезней опасны для посевов. Если не принимать защитных мер, потери урожая могут достигать 30%, а в некоторых случаях — 50% и более.

Соя — культура, одна из наиболее популярных у аграриев и одна из беззащитных перед патогенами. Заболевания сои делятся на несколько видов в зависимости от источника заражения:

Наибольший вред засеянным полям наносят детские болезни сои, то есть возникающие при заражении семенного материала или проростков. Растения на этом этапе очень слабы и не справятся с воздействием патогена.

Грибные болезни

Самые опасные для сои заболевания, вызванные различными грибами:

фузариоз;

аскохитоз;

угольная гниль;

септориоз;

церкоспороз;

антракноз.

Если оставить эти болезни без контроля, они приведут к существенному снижению урожайности и товарных характеристик сои. Грибы приспособлены к зимовке прямо на поле или в семенном материале.

Большинство грибных заболеваний вначале протекает скрытно, поэтому их трудно выявить на ранних стадиях. Первые симптомы становятся заметны при сильном поражении растения. Чтобы максимально сохранить урожай, лучше не дожидаться появления признаков заражения, а принимать меры заранее.

Бактериальные болезни

Среди этих заболеваний у сои особо выражены следующие:

бактериальный ожог;

вилт — бактериальное увядание;

пустульная пятнистость.

Они возникают, как правило, на ранних этапах развития. Главный источник заражения — заселенные бактериями семена. В цепочке питания некоторых бактерий также присутствуют сорняки, поэтому патогены могут переноситься на здоровые растения и скрытно паразитировать на них, впоследствии поражая семена.

Бактериальные инфекции развиваются быстрее, когда стоит теплая погода с большим количеством осадков.

Вирусные болезни

Соя наиболее подвержена таким вирусным инфекциям, как:

вирус мозаики;

мозаика морщинистая;

мозаика желтая;

вирус задержки роста.

Сложность борьбы с вирусами заключается в их быстрой мутации, поэтому трудно подобрать эффективное средство для лечения вызываемых ими болезней. Оптимальный способ — ранняя профилактика.

Важно не забывать о насекомых-вредителях и сорняках как промежуточных хозяевах патогенов, легко переносящих вирусы на растения.

Методы борьбы с болезнями сои

Для получения качественного урожая в нужном объеме в первую очередь следует брать здоровые семена. Зараженный семенной материал не даст требуемого выхода бобов. Чтобы выявить проблемные партии, проведите фитоэкспертизу семян, которая покажет, есть ли в них патогены и в каком количестве.

Не менее важна правильная агротехника. Соблюдая приемы обработки почвы, сроки и регламент посева, а также севооборот, сельхозпроизводитель кратно уменьшает риск поражения посадок сои. Растения формируются сильными, с высоким потенциалом развития, что делает их менее подверженными влиянию патогенов.

Не забывайте о химической защите, которую лучше начинать с предпосадочной обработки семян. Пестициды применяют в течение всего периода вегетации. Например, экспертами компании «Сингента» для сои разработана комплексная программа защиты сои. Метод помогает вырастить богатый урожай и сохранить качественные характеристики бобов, а также получить здоровый семенной материал на будущий сезон.

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