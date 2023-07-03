4 июля
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Потребитель

Более 400 засоров на канализационных сетях устраняют сотрудники «Росводоканал Барнаул» ежемесячно

С начала года специалисты «Росводоканал Барнаул» устранили более 2 500 засоров — в среднем это не менее 10 вызовов за день. Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно.

Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно.
Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой, которая выходит на борьбу с засорами. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов. С начала года специалисты уже промыли почти 150 км сетей.

В качестве профилактики образования засоров «Росводоканал Барнаул» регулярно осуществляет промывку сетей, однако и жителям необходимо помнить и соблюдать правила пользования канализацией.

В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы, — напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

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