Быстро и без нервов. Как «Первый аджастер» помогает оформить документы для страховой выплаты онлайн жителям Алтайского края

Ежегодно в России продают 260 млн страховых полисов, однако большая часть их обладателей не знает, что делать, когда наступает страховой случай. Урегулировать убытки и возместить ущерб помогает компания «Первый аджастер». Ее услуги были признаны лучшими в Алтайском крае на конкурсе, который проводил ИД «Алтапресс» в 2023 году.

Кто такой «Первый аджастер»

Аджастинг — практика, направленная на урегулирование убытков и возмещение ущерба в связи со страховым случаем. Она успешно существует в десяти странах мира, при этом на российском рынке появилась относительно недавно. В Алтайском крае о ней узнали благодаря Ольге Писановой, основательнице проекта «Первый аджастер».

Ольга Писанова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Идея проекта появилась еще в 2012 году, когда Ольга Писанова как юрист защищала интересы страхователей в суде. Разбирая многочисленные споры, Ольга задумалась о том, что было бы гораздо удобнее общаться со страховой компанией еще до того, как дело оказалось в суде.

Затем наступила пандемия, и жизнь многих россиян перешла в дистанционный формат. Тогда же Ольга Писанова дополнительно к проекту создала онлайн-платформу, которая специализируется на проблемах, связанных с оформлением страховых выплат. Платформа предназначена для работы с физическими и юридическими лицами по всей России. «Первый аджастер» стал, пожалуй, первой в России подобной компанией, которая оказывает правовые услуги по урегулированию убытков онлайн.

Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Анна Зайкова.

Правильно оформленные документы гарантируют, что клиенту не откажут в страховой выплате и не занизят ее, а он он не потеряет деньги, силы и время ни на сбор документов, ни на возможное разбирательство в суде, — отмечает Ольга Писанова.

Как работает платформа

Сервис уже оформил 3,8 тыс. выплат. Чтобы получить консультацию на платформе «Первого Аджастера», человеку необходимо оставить заявку в сервисе. После этого с ним бесплатно свяжется специалист, который, ознакомившись с ситуацией, скажет, можно ли оформить страховую выплату.

Затем клиент загружает в сервис скан-копии имеющихся у него документов. А дальше просто ждет выплату, ведь всю работу за него выполняет специалист — аджастер. Когда страхователь получил деньги, сервису полагается комиссия от 7%. Для сравнения, на рынке услуги юристов стоят до 40% от суммы выплаты.

Если же размер возмещения оказался занижен, то дело переходит в суд, где права клиента защищает аджастер. Все расходы по ведению дела компания берет на себя.

Пандемия коронавируса изменила отношение к онлайн-услугам. Люди стали больше доверять сервисам в интернете, потому что поняли, насколько это удобно. Теперь человеку не нужно тратить время на поездку в офис или поиск нужного специалиста. И мы помогаем нашим клиентам в удобном для них формате: через онлайн-платформу, мессенджеры и площадки видеоконференций, — рассказывает Ольга Писанова.

Лучшие в Алтайском крае

«Первый аджастер» победил в номинации «Услуги для населения» в конкурсе «Лучшие услуги Алтайского края».

Те ценности, которые транслирует наша компания, совпадают с ожиданиями наших клиентов. Это индивидуальный подход, детальный разбор проблемы и помощь на всем пути получения страховой выплаты. Это и делает нас одними их лучших в Алтайском крае. Для нас это, безусловно, большая честь и дополнительная ответственность, — делится впечатлениями основательница компании.

Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин. Ольга Писанова. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Анна Зайкова. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин. Церемония награждения конкурса «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая». Фото: Дмитрий Лямзин.

Мобильное приложение

В 2024 году компания собирается выпустить собственное мобильное приложение «Мой аджастер». В приложение будет внедрен искусственный интеллект, который сможет распознавать страховой полис и определять страховые риски. При наступлении страхового случая пользователи смогут получить моментальную правовую помощь и узнать вероятность оформления выплаты. С этим проектом сегодня компания претендует на получение статуса резидента «Сколково» как IT-компания.

«Первый аджастер»

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66, пом. Н3

Сайт: страховыевыплаты.рф

Сайт: аджастер.рф

VK: https://vk.com/perviy_adjuster

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