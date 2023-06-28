Билайн стал лидером по надежности мобильного интернета в Барнауле

Агентство «Телеком Дейли» проверило работу сотовых операторов в Барнауле. Эксперт проехал около 150 км по улицам города в часы максимальных пробок, замеряя надежность сети и скорость интернета операторов связи там, где стабильный мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре. По параметрам, отвечающим за надежность соединения, лидером стал билайн.

Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время в дороге: водителю — слушать музыку и пользоваться навигатором, пассажирам — просматривать видео, листать ленты соцсетей, звонить по видеосвязи или играть в онлайн-игры без заминок. Эксперты протестировали надежность мобильного интернета, замеряя стабильность соединения и время отклика (пинг) с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation*.

Стабильность соединения была протестирована с помощью загрузки эталонной страницы, содержащей все виды контента: текст, визуал и видео. билайн набрал максимально возможные 100%, при этом среднее значение успешности загрузки такой страницы в Барнауле составляет 99,5%.

Еще один показатель надежности — уровень задержки сигнала или пинг (англ. Pıng). Эта характеристика должна стремиться к минимуму. Низкие значения обеспечивают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, в онлайн-играх. Здесь лидером стал билайн со средним показателем 82 Мс.

Девушка со смартфоном в автобусе. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Комментирует результаты исследования директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов:

Надежность сети — параметр, который является для нас приоритетным. Именно на нем мы фокусируемся, занимаясь развитием сети в регионе. Например, в прошлом году билайн внедрил в Алтайском крае технологии VoLTE и VoWiFi, улучшающие качество голосовой связи, построил новые базовые станции и оптимизировал сеть так, чтобы больше пользователей могли одновременно решать свои задачи в сети с комфортом. Исследование, проведенное «Телеком Дейли», показало, что выражение «сидеть в интернете» теряет свою актуальность — сеть билайн в Барнауле обеспечивает надежный доступ и позволяет перемещаться по всему городу, слушая любимую музыку и общаясь по видеосвязи.

Исследование «Телеком Дейли» доступно по ссылке https://telecomdaily.ru/news/2023/06/27/iaa-telecomdaily-uspeshnost-zagruzki-stranicy-keplera-v-barnaule-pochti-100

* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) — измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

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