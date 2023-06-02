Без огня и полымя. Как приготовить шашлык в пожароопасный сезон

Altapress.ru предлагает несколько способов приготовить вкусное мясо без огня и мангала в пожароопасный сезон.

По зову предков или мясо в яме (подойдет тем, у кого есть баня)

Мясо (любое, на ваш вкус) нарезаем стандартными кусочками, как на шампуры. Маринуем в лимонном соке, приправах или как привыкли. Обязательно солим и заворачиваем каждый кусочек в фольгу.

Берем лопату, выделяем на участке место для будущей «кастрюли» и копаем вглубь примерно на 1,5-2 полотна. Размеры ямы зависят от количества мяса, оно должно занимать ровно половину «емкости». Когда яма готова, нужно найти камни, желательно большие и овальные.

Их помещаем в растопленную печь, к дровам и огню. Раскаленные камни засыпаем в яму. Сверху выкладываем мясо в фольге, распределяйте ровным слоем, чтобы вся поверхность камней была скрыта, сверху укрываем все еловыми ветками или лопухом и засыпаем землей или песком.

Запомните, где закопали мясо, и приходите через 3,5-4 часа. Мясо будет очень мягким (если выберете шейку) и сочным.

Шашлык, мясо. unsplash.com

Банковский метод

На что только не пойдешь, чтобы таки скушать кусочек сочного мяса. Приготовьте: духовку, деревянные шпажки, трехлитровую банку, мясо и маринада из лука, лимонного сока и специй.

Мясо нарезаем, маринуем и ставим в холодильник на полчаса, пусть обмякает. Спустя время достаем, нанизываем кусочки на деревянные шпажки. Берем банку, моем ее, насухо вытираем и стерилизуем минут 10 в разогретой духовке (да, как на соленья).

Даем банке немного остыть и выкладываем на дно слой лука, затем — аккуратно помещаем шпажки с мясом. Если все шпажки не помещаются, доставайте вторую банку. Когда мясо будет утрамбовано, горлышко укройте фольгой и ставьте в остывшую духовку, выставив температуру 180-200°С.

Шашлык можно подавать к столу через полтора часа.

Шашлык, мясо. unsplash.com

Духовка, щепа или ольховые опилки

Для приготовления понадобятся: ольховые опилки или щепа для копчения, шашлык в маринаде, духовка, противень.

Дорогой, но мясо совсем огнем не пахнет! Вот поэтому раздобудьте ольховые опилки или специальные щепки для копчения (продаются в магазинах) — они помогут сымитировать аромат жареного на огне мяса.

Мясо маринуем, как нам нравится. Садим его на шпажки и выкладываем на решетку. Под нее ставим противень, чтобы сок не закоптил духовку. На противень посыпаем ольховые опилки плотным слоем, чтобы закрывало дно. Шашлык готовим при температуре не ниже 220 градусов в течение 40-50 минут.

Пока сок капает, а духовка разгоняет аромат нагретой древесины, шашлык впитывает в себя «сублимат» дыма и огня.

Шашлык, мясо. unsplash.com

Техно-шашлык на электрогриле

Если велосипед изобретать не хочется и у вас есть электрогриль, то шашлык вообще не проблема. Мясо на нем жарить удобно, быстро, и не нужно переживать за жир и сок, которые могут испортить духовку.

Мясо маринуем по вкусу, нанизываем на деревянные шпажки. Включаем гриль, выкладываем шашлык, закрываем крышкой и жарим 15-20 минут. Переворачиваем и повторяем процедуру.

Важно: откройте все окна, включайте вытяжку и готовьте освежители воздуха, если будете готовить в квартире. Если есть возможность вынести электрогриль на улицу, у вас будет меньше проблем.

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