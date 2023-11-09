10 ноября
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B2B-портал как инструмент наращивания объемов оптовой торговли

Сектор B2B продаж за последние годы претерпел существенные изменения. На него повлияли рост конкуренции, появление новейших технологий и некоторые другие факторы. Сегодня разработка собственных B2B-порталов позволяет субъектам предпринимательства улучшить сразу множество показателей работы. О конкретных преимуществах расскажем ниже (заказать создание портала для вашего бизнеса вы можете в компании Sellty*).

Особенности работы B2B-порталов

Термин B2B расшифровывается как «бизнес ради бизнеса», то есть, такая аббревиатура используется преимущественно в секторе крупного предпринимательства. Такое узкоспециализированное направление коммерческой деятельности больше похоже на сотрудничество.

Порталы, о которых идет речь, нужны бизнесу для оптовой реализации своей продукции. Они позволяют каждому партнеру завести свой личный кабинет на вашей торговой площадке, в котором формируются заказы, автоматически выставляются счета на оплату, можно следить за задолженностями и прочим.

B2B-порталы отличаются максимально простой и понятной системой интеграции. Для внедрения не понадобится штат программистов или других специалистов. Заказывая собственный портал, клиент получает инструкцию по его использованию, регулярные обновления, доступ к всесторонней технической поддержке и многое другое.

Какие преимущества дает собственный B2B-портал?

Согласно проведенным среди внедривших систему предпринимателей исследованиям, разработка B2B портала позволяет достичь следующих преимуществ:

  • рост выручки (в среднем, на 20%);
  • ускорение обработки заказов (примерно на треть), вне зависимости от региона нахождения и полная автоматизация обслуживания B2B клиентов;
  • снижение операционных затрат (на 25-50%);
  • рост среднего чека на 15-20%;
  • существенное снижение нагрузки на менеджеров по продажам;
  • повышение лояльности со стороны действующих и потенциальных клиентов за счет быстрого и удобного доступа ко всему каталогу товаров;
  • повышение конкурентных преимуществ бизнеса, в целом;
  • уменьшение проблем с логистикой за счет бесшовной интеграции с логистическими сервисами;
  • сокращение рисков срыва сроков поставок и возникновения других неприятностей за счет минимизации влияния человеческого фактора;
  • автоматизация бизнеса за счет применения расширенных возможностей электронного документооборота.

Протестировать работу портала можно бесплатно. Это позволит понять основные принцип работы и оценить возможные преимущества.

* Силти.

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