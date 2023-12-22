Барнаульцы могут оформить подписку на уход за домом

Росводоканал Барнаул представляет новый сервис по уходу за домом Хоум ассист. Выбрать подходящий тариф и оформить подписку можно по номеру кол-центра 500-101, в офисе водоканала или на сайте https://homeassist.ru/rvk .

Новый сервис Хоум ассист — это отличный способ обеспечить регулярное обслуживание вашего дома. Больше не нужно тратить часы на поиск отдельных специалистов — в подписку включены услуги электрика, сантехника или другого специалиста на ваш выбор. Оформите годовую или ежемесячную подписку на оперативные и регулярные услуги помощи по дому с гарантией качества по фиксированной цене, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Не откладывайте на потом — выберите подписку по уходу за домом и будьте уверены, что ваше жилище всегда будет в порядке!