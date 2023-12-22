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Барнаульцы могут оформить подписку на уход за домом

Росводоканал Барнаул представляет новый сервис по уходу за домом Хоум ассист. Выбрать подходящий тариф и оформить подписку можно по номеру кол-центра 500-101, в офисе водоканала или на сайте https://homeassist.ru/rvk.

Росводоканал Барнаул представляет новый сервис по уходу за домом Хоум ассист.
Росводоканал Барнаул представляет новый сервис по уходу за домом Хоум ассист.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Новый сервис Хоум ассист — это отличный способ обеспечить регулярное обслуживание вашего дома. Больше не нужно тратить часы на поиск отдельных специалистов — в подписку включены услуги электрика, сантехника или другого специалиста на ваш выбор. Оформите годовую или ежемесячную подписку на оперативные и регулярные услуги помощи по дому с гарантией качества по фиксированной цене, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Не откладывайте на потом — выберите подписку по уходу за домом и будьте уверены, что ваше жилище всегда будет в порядке!


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