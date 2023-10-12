Барнаульцев предупредили о возможных перебоях с горячей водой

В связи с этим до 22:00 могут возникнуть перебои с горячей водой.
СГК отмечает, что это был один из самых сложных объектов по ремонтной программе текущего года.
Адреса, где могут быть перебои
- Комсомольский 79, 83, 120, 87, 85, 81, 77
- Ленина 66, 68, 72, 76, 74, 64, 62, 66а, 70
- Проезд Бурлинский 3, 6, 2, 8, 1, 4
- Брестская 6, 1б, 8, 4 1, 10, 12
- Молодежная 16, 12, 20, 14, 18а
- Советская 3, 3а, 5
- Союза Республик 17, 32, 30, 21, 23а, 32, 34, 23, 19, 36, 36а, 36б, 25, 38, 27а, 32а
Ранее сообщалось, что внезапно горячую воду в Барнауле отключили в 105 домах.