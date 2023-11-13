13 ноября
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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга десять самых выгодных предложений по вкладам в рублях в ноябре 2023 года, подготовленного «РБК Инвестиции». В десятке лучших депозитных продуктов ноября — срочный вклад Уралсиба «Доход».

Банк Уралсиб.
Банк Уралсиб.
Источник: Банк Уралсиб.

В рейтинге участвовали только предложения, в которых для получения максимального процента не требуется оформлять дополнительные услуги. Продукты были ранжированы по величине процентной ставки по вкладу. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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