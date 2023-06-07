Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк 12% за все в честь Дня России»

В банке «Открытие» в рамках программы «Приведи друга» стартовала акция для держателей новых дебетовых и кредитных карт «Кешбэк 12% за все в честь Дня России», отмечаемого 12 июня. Для участия в акции необходимо оформить дебетовую Opencard или кредитную карту «120 дней» и совершить по ней покупки до 15 июля. Клиенты банка, пригласившие друга оформить карту, получат вознаграждение до 3000 рублей.